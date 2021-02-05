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Пандемия коронавируса ,  
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Парагвай договорился с Россией о покупке вакцины «Спутник V»

Фото: Marcos Brindicci / Getty Images
Фото: Marcos Brindicci / Getty Images
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и правительство Парагвая договорились о поставках в страну российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом заявил министр здравоохранения Парагвая Хулио Массолени, сообщается на сайте ведомства.

«Я рад сообщить, что мы подписали контракт с Российским фондом прямых инвестиций», — заявил он.

Глава ведомства уточнил, что о сроках поставок препарата будет объявлено в ближайшее время. Массолени подчеркнул, что сейчас медработники обучаются правильному обращению с препаратами.

РФПИ объявил о регистрации вакцины «Спутник V» в Никарагуа
Общество
Фото:Владислав Шатило / РБК

Парагвай одобрил применение российской вакцины 15 января. Ранее использование вакцины «Спутник V» также разрешили власти Белоруссии, Аргентины, Туркмении, Сербии, Палестины, ОАЭ, Алжира, Венесуэлы, Боливии и Венгрии.

По данным Министерства здравоохранения Парагвая, за время пандемии в стране COVID-19 заразились более 135 тыс. человек. Из них более 21,5 тыс. граждан болеют прямо сейчас, свыше 110 тыс. человек выздоровели, еще 2766 — умерли.

Вакцина «Спутник V» была разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Предварительные результаты третьей фазы испытаний вакцины, опубликованные в журнале Lancet, показали, что ее эффективность составила 91,6%.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

коронавирус российская вакцина Парагвай РФПИ
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