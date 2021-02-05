Парагвай договорился с Россией о покупке вакцины «Спутник V»

По данным Министерства здравоохранения Парагвая, за время пандемии в стране COVID-19 заразились более 135 тыс. человек. Из них более 21,5 тыс. граждан болеют прямо сейчас, свыше 110 тыс. человек выздоровели, еще 2766 — умерли.

Вакцина «Спутник V» была разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Предварительные результаты третьей фазы испытаний вакцины, опубликованные в журнале Lancet, показали, что ее эффективность составила 91,6%.