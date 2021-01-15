Вирусологи усомнились в данных о признаках бессимптомного коронавируса

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Из симптома повышенной утомляемости и слабости пациента нельзя сделать вывод о перенесенном коронавирусе, заявили в разговоре с РБК эксперты-вирусологи из МГУ и Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ).

«Это настолько не дифференцированный признак, который может быть при массе других вещей», — сказал старший научный сотрудник исследовательского центра института фундаментальной медицины Александр Чепурнов. Утомляемость, по его словам, характерна, например, для весеннего авитаминоза, с которым вскоре многие столкнутся. Единственным способом проверить наверняка, болел ли человек коронавирусом, остается сдача теста на антитела, сказал он.

Утомляемость — не диагностический признак, согласен с Чепурновым профессор МГУ Алексей Аграновский. По словам эксперта, усталость характерна и для тех, кто перенес сезонный грипп. «Проявления заболевания (коронавирусной инфекции. — РБК) очень многообразны, свыше тех пределов, к которым мы привыкли», — отметил он.

Ранее британский ресурс Express опубликовал комментарий медицинского специалиста Push Doctor Дэна Банстона, который отметил, что усталость может свидетельствовать о перенесенном без других симптомов коронавируса. Банстон также отмечал, что слабость является одним из главных последствий «многих вирусных заболеваний» и может чувствоваться до трех месяцев после перенесенного заболевания. На основании этой публикации российские СМИ опубликовали материалы о том, что усталость можно считать одним из главных признаков перенесенного коронавируса.