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Жители Курил ощутили землятресение в Тихом океане

Жители сел Буревестник, Крабозаводское и Малокурильское на островах Итуруп и Шикотан южной группы Курильской гряды ощутили землетрясение силой до двух баллов. Колебания были заметны на верхних этажах зданий. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Сахалинской области.

«Зарегистрировано землетрясение в 83 км южнее г. с. Буревестник. Магнитуда сейсмособытия составила 4,9, глубина 89 км», — говорится в сообщении.

На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 7
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Фото:Sherbien Dacalanio / Pacific Press via ZUMA Wire / ТАСС

В МЧС уточнили, что сейчас в местах сейсмоактивности проводится осмотр зданий и сооружений на предмет повреждений.

В ночь на 19 января в Якутии геофизики зафиксировали четыре землетрясения. Магнитуда самого сильного из них составили 5,0. Подземные толчки были зарегистрирован в Алданском и Нерюнгринском районах республики.

землетрясение Курилы Тихий океан МЧС
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