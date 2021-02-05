Жители Курил ощутили землятресение в Тихом океане

Жители сел Буревестник, Крабозаводское и Малокурильское на островах Итуруп и Шикотан южной группы Курильской гряды ощутили землетрясение силой до двух баллов. Колебания были заметны на верхних этажах зданий. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Сахалинской области.

«Зарегистрировано землетрясение в 83 км южнее г. с. Буревестник. Магнитуда сейсмособытия составила 4,9, глубина 89 км», — говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что сейчас в местах сейсмоактивности проводится осмотр зданий и сооружений на предмет повреждений.

В ночь на 19 января в Якутии геофизики зафиксировали четыре землетрясения. Магнитуда самого сильного из них составили 5,0. Подземные толчки были зарегистрирован в Алданском и Нерюнгринском районах республики.