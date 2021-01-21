На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 7

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У побережья Филиппин зафиксировали землетрясение магнитудой 7, свидетельствуют данные Геологической службы США.

Землетрясение зафиксировали в 12:23 UTC (15:23 мск). Предположительно эпицентр находился в 219 км к юго-востоку от города Пундагитан.

По данным местного издания Inquirer, землетрясение сильно ощущалось Давао, главном порту острова Минданао. Информация о жертвах и разрушениях пока не поступала.

Ранее, 19 января, произошло землетрясение магнитудой 6,5. в аргентинской провинции Сан-Хуан. Подземные толчки вызвали отключение электричества по всему региону и напугали местных жителей, которые в панике покинули свои дома. Эпицентр землетрясения находился в городе Медиа Агуа на глубине 128 км. Местные СМИ сообщали, что подземные толчки меньшей силы продолжались спустя 20 минут после землетрясения, они ощущались, в частности, в Кордове и Буэнос-Айресе.