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Технологии и медиа ,  
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Компания Firefly получила заказ НАСА на доставку грузов на Луну

Американская компания Firefly Aerospace получила заказ от Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) на доставку на Луну оборудования для проведения научных исследований. Об этом сообщила пресс-служба NASA.

«NASA предоставило Firefly Aerospace из [города] Сидар Парк, штат Техас, заказ примерно на $93,3 млн, чтобы доставить серию из 10 исследовательских и технологических образцов на Луну в 2023 году», — говорится в сообщении.

В NASA подчеркнули, что данный контракт был заключен в рамках инициативны по доставке частными партнерами организации научной и технической аппаратуры на Луну. Эта инициатива является частью программы Artemis.

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Фото:NASA / Global Look Press

В пресс-службе управления также отметили, что груз будет доставлен в район Море Кризисов. Там устройства будут исследовать ресурсы и условия Луны для подготовки к прибытию астронавтов.

NASA представило обновленный вариант лунной программы Artemis в сентябре 2020 года. Тогда в ведомстве сообщили, что первый этап программы (Artemis 1) запланирован на 2021 год. В ходе этого этапа будет проведен беспилотный полет корабля Orion вокруг Луны. Второй этап (Artemis 2) запланирован на 2023 год. В рамках этого шага Луну облетит корабль с экипажем на борту. В ходе третьего этапа (Artemis 3) в 2024 году группа астронавтов высадится на Луну.

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