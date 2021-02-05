Компания Firefly получила заказ НАСА на доставку грузов на Луну

Американская компания Firefly Aerospace получила заказ от Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) на доставку на Луну оборудования для проведения научных исследований. Об этом сообщила пресс-служба NASA.

«NASA предоставило Firefly Aerospace из [города] Сидар Парк, штат Техас, заказ примерно на $93,3 млн, чтобы доставить серию из 10 исследовательских и технологических образцов на Луну в 2023 году», — говорится в сообщении.

В NASA подчеркнули, что данный контракт был заключен в рамках инициативны по доставке частными партнерами организации научной и технической аппаратуры на Луну. Эта инициатива является частью программы Artemis.

В пресс-службе управления также отметили, что груз будет доставлен в район Море Кризисов. Там устройства будут исследовать ресурсы и условия Луны для подготовки к прибытию астронавтов.