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Технологии и медиа ,  
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NASA подтвердило наличие воды на освещенной Солнцем стороне Луны

Телескоп NASA обнаружил молекулы воды в одном из крупнейших кратеров, расположенных на освещенных Солнцем стороне Луны. Однако концентрация воды там крайне мала: в 100 раз меньше, чем во всей пустыне Сахара
Фото:NASA / Global Look Press
Фото: NASA / Global Look Press

NASA нашло доказательства того, что на освещенной Солнцем стороне Луны есть вода. Об этом сообщил глава ведомства Джим Брайденстайн.

«Мы впервые подтвердили наличие воды на солнечной стороне Луны благодаря данным, полученным с телескопа SOFIA. Мы еще не знаем, сможем ли мы использовать ее в качестве ресурса», — написал он в Twitter.

Открытие было сделано в ходе исследований, проводившихся в Стратосферной обсерватории ИК-астрономии (SOFIA). Это совместный проект NASA и Германии. Обсерватория работает на самолете Boeing 737, который поднимает телескоп на высоту 13 тыс. км от Земли.

Именно этот телескоп обнаружил молекулы воды на Луне. Они нашлись в одном из крупнейших кратеров, видимых с Земли, — кратере Клавиус.

Однако концентрация обнаруженной воды оказалась очень мала. «Для сравнения: в пустыне Сахара в 100 раз больше воды, чем SOFIA обнаружила в лунном грунте», — пояснили в NASA.

До этого NASA неоднократно сообщало о признаках наличия воды на Луне. В частности, в 2009 году признаки запасов воды на Луне обнаружил аппарат LCROSS. Эта информация была получена при спектральном анализе столба лунной пыли, который образовался в результате падения на Луну одной из ступеней ракеты.

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Кроме того, NASA предполагало наличие воды также на южном и северном полюсах Луны. Однако прямых подтверждений этому не было.

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В начале сентября стало известно, что индийский космический зонд Chandrayaan 1 нашел на Луне скопления гематита. Об этом сообщается в статье в журнале Science Advances. Гематит (Fe2O3) — это минерал, который образуется в присутствии кислорода и воды. Ученые предполагают, что когда Луна была защищена от солнечного ветра «хвостом» земной магнитосферы, который доставлял кислород, на поверхности спутника могли проходить реакции окисления железа с образованием ржавчины.

В марте 2019 года президент США Дональд Трамп потребовал «любой ценой» отправить американцев на Луну, дав на это NASA пять лет. Вслед за тем ведомство объявило о космической программе «Артемида». Она состоит из двух этапов — высадки экипажа с первой женщиной на Луне и полетов на спутник с созданием на нем инфраструктуры.

Автор
Виктория Полякова
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