Власти Великобритании лишили китайский телеканал CGTN лицензии на вещание
«Мы не можем одобрить заявку на передачу лицензии China Global Television Network Corporation, так как она контролируется Коммунистической партией Китая, что противоречит законодательству Великобритании о вещании», — говорится в сообщении.
В пресс-службе также добавили, что уже неоднократно предоставляли CGTN возможность для приведения работы телеканала в соответствие с законами Великобритании, однако этого так и не произошло.
Согласно британскому законодательству, распространяемый на телевидении продукт должен контролироваться владельцами лицензий на вещание. Кроме того, владельцы лицензий не должны контролироваться политическими структурами.