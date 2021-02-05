Власти Великобритании лишили китайский телеканал CGTN лицензии на вещание

Офис по коммуникациям Великобритании (Ofcom) лишил китайский телеканал CGTN лицензии на вещание. Расследование Ofcom показало, что контент телеканала контролирует Компартия Китая, а не компания, обладающая лицензией. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

«Мы не можем одобрить заявку на передачу лицензии China Global Television Network Corporation, так как она контролируется Коммунистической партией Китая, что противоречит законодательству Великобритании о вещании», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что уже неоднократно предоставляли CGTN возможность для приведения работы телеканала в соответствие с законами Великобритании, однако этого так и не произошло.

Согласно британскому законодательству, распространяемый на телевидении продукт должен контролироваться владельцами лицензий на вещание. Кроме того, владельцы лицензий не должны контролироваться политическими структурами.