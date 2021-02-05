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Технологии и медиа ,  
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Власти Великобритании лишили китайский телеканал CGTN лицензии на вещание

Офис по коммуникациям Великобритании (Ofcom) лишил китайский телеканал CGTN лицензии на вещание. Расследование Ofcom показало, что контент телеканала контролирует Компартия Китая, а не компания, обладающая лицензией. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

«Мы не можем одобрить заявку на передачу лицензии China Global Television Network Corporation, так как она контролируется Коммунистической партией Китая, что противоречит законодательству Великобритании о вещании», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что уже неоднократно предоставляли CGTN возможность для приведения работы телеканала в соответствие с законами Великобритании, однако этого так и не произошло.

Британский регулятор оштрафовал RT на £200 тыс.
Технологии и медиа
Фото:Илья Питалев / РИА Новости

Согласно британскому законодательству, распространяемый на телевидении продукт должен контролироваться владельцами лицензий на вещание. Кроме того, владельцы лицензий не должны контролироваться политическими структурами.

В пресс-службе Ofcom также отметили, что в 2020 году CGTN нарушил кодекс вещания в Великобритании во время освещения протестов в Гонконге. По данным регулятора, тогда телеканал не смог сохранить требуемую беспристрастность, а также нарушил правила справедливости и конфиденциальности.

В 2019 году Ofcom оштрафовал юридическое лицо российского телеканала RT — АНО «ТВ Новости» за нарушение требований к беспристрастности на £200 тыс. Тогда претензии взвыли новостные сюжеты об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, конфликте в Сирии, а также позиции Украины в отношении нацизма. Позднее за нарушение принципов беспристрастности в сюжете об отравлении Скрипалей был оштрафован на £20 тыс. владелец лицензии телеканала «НТВ-Мир Балтия».

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