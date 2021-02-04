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Политика ,  
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Власти Крыма назвали бессмысленными санкции Украины против авиакомпаний

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Первый зампред Государственного совета Республики Крым Ефим Фикс заявил, что украинские санкции против летающих в Крым российских авиакомпаний ни на что не повлияют. Об этом он сообщил в комментарии РБК.

«Мне кажется, это просто детская игра. Ввели они санкции — дальше что? Что они могут сделать в этой истории? Просто выплеснули эмоции и показали своим кукловодам, что они вроде бы в тренде, что они занимаются этим вопросом. Никак они не повлияют, и просто пустое дело», — считает Фикс.

Заместитель председателя Госсовета Крыма Владимир Бобков заявил, что крымские власти выработали «достаточно серьезный иммунитет» к санкциям.

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«Тем не менее продолжаем удивляться тому, что находятся силы, которые в непростых условиях, когда экономика всего мира является заложником тех обстоятельств, которые возникли в результате распространения коронавируса, находят возможность дополнительно усугублять и без того непростую участь, в том числе и тех, кто занимается авиаперевозками, под какими-то надуманными политическими предлогами», — отметил Бобков.

27 января Украина ввела санкции против 13 российских авиакомпаний, осуществляющих рейсы в Крым. В черный список попали «Победа» («дочка» «Аэрофлота»), АО «Вологодское авиационное предприятие», АО «Красавиа», АО «Комиавиатранс», АО «Авиакомпания «Азимут», АО «Авиакомпания «Ираэро», ООО «Авиасервис» и другие.

На эти компании распространили запрет летать над территорией Украины для перевозки пассажиров и грузов. Санкции будут действовать в течение трех лет. Украинские власти также намерены потребовать от международного сообщества ввести ограничения в отношении этих юрлиц.

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Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного там референдума. Украинские власти считают регион территорией Украины, которая оккупирована российскими войсками. Москва не раз заявляла, что территориальный вопрос принадлежности Крыма закрыт.

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