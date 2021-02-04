В Москве за участие в митинге арестовали гражданина Франции

Даниелу Сирил (справа) (Фото: moscowcourt / VK)

Суд арестовал на семь суток гражданина Франции Сирила Данелу за участие в несанкционированной акции в центре Москвы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Тимирязевского районного суда.

«Сирил признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП, и ему назначено административное наказание в виде административного ареста на срок семь суток с отбыванием наказания в специальном приемнике для содержания лиц, арестованных в административном порядке», — сообщили в суде.

В суде отметили, что в поступивших в суд материалах был заграничный паспорт гражданина России.

Данелу в разговоре с РБК сообщил, что не принимал участие в несанкционированной акции. «2 февраля около 12 вечера я был в заведении возле «Пушкинской», потом пошел в сторону Тверской. Там были протесты, было уже мало людей. Я хотел вернуться в заведение, но меня задержали без объяснения причин. Я не понял, что происходит», — объяснил он.