«Черкизово» ответило на данные о возбудителе COVID-19 на мясе для Китая

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 февраля
USD ЦБ: 75,73 (-0,35) Инвестиции, 14:01
Курс евро на 5 февраля
EUR ЦБ: 90,92 (-0,64) Инвестиции, 14:01
Националисты в Киеве попытались прорваться в офис телеканала «Наш» Политика, 16:23 SBI Group добавила поддержку токена XRP в сервис кредитования Крипто, 16:19 Глава дипломатии Евросоюза отправился в Москву впервые за три года Политика, 16:19 Тарасова потребовала наказать спутавших четверной и тройной прыжок судей Спорт, 16:09 Москалькова исключила перевод задержанных из Москвы в регионы Политика, 16:05 Мошенники украли деньги с карты актрисы Олеси Железняк Общество, 16:03 Audi показала на видео электрический суперседан Авто, 16:03 Как финансируются некоммерческие организации РБК и Фонд Потанина, 15:47 В ОНК объяснили проблемы с размещением задержанных на акциях протеста Политика, 15:33 «Черкизово» ответило на данные о возбудителе COVID-19 на мясе для Китая Бизнес, 15:29 Боррель назвал вакцинацию недостаточным условием для поездок в ЕС Общество, 15:24 Глава дипломатии ЕС заявил о необходимости вести диалог с Россией Политика, 15:21 Дюков допустил проведение финала Кубка России и Суперкубка в «Лужниках» Спорт, 15:19 Почему сотрудники тайно бойкотируют цифровые изменения в компании Pro, 15:19
Бизнес ,  
0 

«Черкизово» ответило на данные о возбудителе COVID-19 на мясе для Китая

Фото: Антон Денисов / РИА Новости
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Группа «Черкизово» проведет внутреннее расследование из-за возбудителя COVID-19 в партии отправленного в Китай товара, говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

Компания отмечает, что возбудитель коронавируса был найден на упаковке, а не в самой птицеводческой продукции, отправленной в Китай, и собирается разобраться, на каком этапе «длинного логистического процесса» вирус туда попал.

«Это могло произойти как на одном из складов третьих сторон, куда доставляется продукция с разных производственных площадок, так и при перегрузке между разными видами транспорта», — считают в компании.

Возбудитель вируса был обнаружен в Китае в 13 партиях мяса птицы из России. Поставки осуществили три предприятия, относящиеся к группе компаний «Черкизово», сообщило 3 февраля таможенное управление КНР. Предприятия, где произвели эти продукты, расположены в Брянской, Воронежской и Курской областях. Из-за возбудителя коронавируса Пекин на четыре недели приостановил прием импортных деклараций на их продукцию, мясо из зараженных партий вернут поставщику или уничтожат.

Китай стал крупнейшим покупателем российского мяса
Бизнес
Фото:Kevin Frayer / Getty Images

Россельхознадзор также начал расследование случившегося и приостановил сертификацию продукции этих предприятий.

Группа «Черкизово» занимается поставками продовольственных товаров в Китай с 2019 года, экспортируя туда в основном субпродукты птицы и куриные лапы.

Читайте на РБК Pro
Шива в мешке: почему компании полюбили многоруких сотрудников Способен слить информацию: как распознать инсайдера в компании Оплата больничных и декретного отпуска: что поменялось для работодателей Как амбициозный индийский стартап рвется заменить Facebook

Это не первый раз, когда в Китае находят возбудителя коронавируса на импортируемых товарах. Так, вирус находили в ноябре на упаковках куриных субпродуктов из России и Аргентины, названия компаний-поставщиков не раскрывались. Специалисты центра по контролю и профилактике заболеваний города Дунгуань опечатали товар, провели дезинфекцию в складских помещениях и протестировали на наличие вируса весь персонал, контактировавший с зараженной продукцией.

коронавирус Китай «Черкизово» мясо курица
Материалы по теме
В Китае обнаружили коронавирус в импортированном из России мясе
Общество
Китай стал крупнейшим покупателем российского мяса
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter