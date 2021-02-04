«Черкизово» ответило на данные о возбудителе COVID-19 на мясе для Китая

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Группа «Черкизово» проведет внутреннее расследование из-за возбудителя COVID-19 в партии отправленного в Китай товара, говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

Компания отмечает, что возбудитель коронавируса был найден на упаковке, а не в самой птицеводческой продукции, отправленной в Китай, и собирается разобраться, на каком этапе «длинного логистического процесса» вирус туда попал.

«Это могло произойти как на одном из складов третьих сторон, куда доставляется продукция с разных производственных площадок, так и при перегрузке между разными видами транспорта», — считают в компании.

Возбудитель вируса был обнаружен в Китае в 13 партиях мяса птицы из России. Поставки осуществили три предприятия, относящиеся к группе компаний «Черкизово», сообщило 3 февраля таможенное управление КНР. Предприятия, где произвели эти продукты, расположены в Брянской, Воронежской и Курской областях. Из-за возбудителя коронавируса Пекин на четыре недели приостановил прием импортных деклараций на их продукцию, мясо из зараженных партий вернут поставщику или уничтожат.