В Китае обнаружили COVID-19 на пачке куриных субпродуктов из России

В Китае специалисты обнаружили коронавирус на упаковке куриных субпродуктов, доставленной из России. Об этом сообщается на сайте центра по контролю и профилактике заболеваний города Дунгуань китайской южной провинции Гуандун.

«Центр установил, что пробы, взятые с упаковки импортированных из Аргентины куриных крылышек и с упаковки импортированных из России куриных ножек, показали положительный результат теста на нуклеиновую кислоту коронавируса», — говорится в сообщении.

В связи с этим были немедленно предприняты меры реагирования. Специалисты опечатали товар, провели дезинфекцию складских помещений и протестировали на коронавирус весь персонал, который находился в контакте с продукцией — пока тесты дали отрицательный результат.

Ранее стало известно, что правительство Китая ввело новые ограничительные меры в городе Маньчжоули на границе с Россией из-за обнаружения новых случаев заражения COVID-19.