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Пандемия коронавируса ,  
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В Китае обнаружили коронавирус в импортированном из России мясе

Фото: Yao Jianfeng / Xinhua / Global Look Press
Фото: Yao Jianfeng / Xinhua / Global Look Press

Главное таможенное управление КНР проинформировало о выявлении санитарными властями провинции Гуандун генома возбудителя COVID-19 в 13 партиях продукции трех российских предприятий по производству мяса и субпродуктов, аттестованных для экспорта в Китай. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора, которое есть в распоряжении РБК.

Эти предприятия, входящие в группу компаний «Черкизово», расположены в Брянской, Воронежской и Курской областях. Китай на четыре недели приостановил прием импортных деклараций на продукцию с этих предприятий. Зараженное мясо будет возвращено или уничтожено.

Россельхознадзор приступил к расследованию. Сертификация продукции упомянутых предприятий будет приостановлена. В ведомстве предположили, что выявление генома коронавируса на российских продуктах может указывать на усиление контроля за импортом продовольствия со стороны китайских властей.

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Фото:Guang Niu / Getty Images

В 2020 году Китай стал крупнейшим импортером российского мяса. На долю материковой части в первой половине прошлого года пришлось 45% поставок в натуральном выражении, а с учетом Гонконга — 54%. Мясо птицы занимают основную часть российского экспорта в страну. Как сообщил руководитель группы «Черкизово» Андрей Терехин, ее поставки за рубеж в первом полугодии выросли в натуральном выражении в 2,4 раза в значительной мере за счет китайского рынка.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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