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В 2020 году российские больницы впервые подверглись хакерским атакам

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Ресурсы российских больниц в 2020 году впервые подверглись хакерским атакам. Об этом заявил замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов во время выступления на форуме по информационной безопасности. Трансляция мероприятия шла на сайте форума.

По его словам, хакеры пытались внедрить в инфраструктуру медучреждений вредоносное программное обеспечение, которое пыталось зашифровать пользовательские данные.

Всего за прошлый год НКЦКИ остановил работу более 132 тыс. вредоносных ресурсов. При этом, по словам Мурашова, основные источники кибератак на российские ресурсы находятся за пределами страны — 67 тыс. зарубежных вредоносных ресурсов и 65 тыс. таких ресурсов в России заблокировал центр за год. Атаки совершались из Турции, Нидерландов и Эстонии и были направлены на органы государственной власти и предприятия промышленности.

В целом, по словам Мурашова, дистанционная работа осложнила защиту персональных данных, так как атаки стали совершаться через недостаточно защищенные центры удаленного доступа и уязвимое программное обеспечение. Специалисты НКЦКИ также регистрировали более частую блокировку доступа к программам и высылку фишинговых сообщений, чаще всего посредством фишинга похищались данные карт.

Центр кибербезопасности не первый год фиксирует, что основные источники хакерских атак на российские организации находятся за границей.

Созданный ФСБ центр предупредил об угрозе кибератак после обвинений США
Политика
Фото:Sebastian Gollnow / DPA / ТАСС

В конце января центр НКЦКИ предупреждал о вероятных кибератаках со стороны США. Угрозу атак в центре связали с обвинениями в сторону России от западных стран в причастности к хакерским атакам на американские правительственные ресурсы, а также со «звучащими с их стороны угрозами проведения «ответных» атак на российские объекты критической информационной инфраструктуры.

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В целом количество киберпреступлений за последние семь лет выросло в России в 20 раз, а каждое седьмое преступление совершается с помощью информационных технологий или в киберпространстве, сообщал ранее Следственный комитет.

НКЦКИ создан в 2018 году по приказу ФСБ для борьбы с угрозой хакерских атак на инфраструктуру России.

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