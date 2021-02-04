В 2020 году российские больницы впервые подверглись хакерским атакам

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Ресурсы российских больниц в 2020 году впервые подверглись хакерским атакам. Об этом заявил замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов во время выступления на форуме по информационной безопасности. Трансляция мероприятия шла на сайте форума.

По его словам, хакеры пытались внедрить в инфраструктуру медучреждений вредоносное программное обеспечение, которое пыталось зашифровать пользовательские данные.

Всего за прошлый год НКЦКИ остановил работу более 132 тыс. вредоносных ресурсов. При этом, по словам Мурашова, основные источники кибератак на российские ресурсы находятся за пределами страны — 67 тыс. зарубежных вредоносных ресурсов и 65 тыс. таких ресурсов в России заблокировал центр за год. Атаки совершались из Турции, Нидерландов и Эстонии и были направлены на органы государственной власти и предприятия промышленности.

В целом, по словам Мурашова, дистанционная работа осложнила защиту персональных данных, так как атаки стали совершаться через недостаточно защищенные центры удаленного доступа и уязвимое программное обеспечение. Специалисты НКЦКИ также регистрировали более частую блокировку доступа к программам и высылку фишинговых сообщений, чаще всего посредством фишинга похищались данные карт.

Центр кибербезопасности не первый год фиксирует, что основные источники хакерских атак на российские организации находятся за границей.