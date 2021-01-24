SpaceX запустила ракету с рекордным числом спутников

Изначально рекордный запуск SpaceX был запланирован на 23 января. Однако в назначенный день в регионе были плохие погодные условия. В связи с этим старт перенесли на сутки.

Компания Илона Маска в декабре 2020-го выиграла субсидии от властей США на $885,5 млн для обеспечения спутниковым интернетом жителей отдаленных и сельских районов в рамках проекта Starlink. SpaceX будет получать средства в течение десяти лет. Кроме того, власти Штатов выделят компании дополнительную сумму на предоставление услуг в 35 штатах страны на развертывание интернета в 642 925 точках.