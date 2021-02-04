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Роскачество обнаружило пестициды в органических бананах из Эквадора

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Роскачество провело проверку продуктов 22 брендов органических продуктов на соответствие требованиям закона о соответствующей маркировке, и нашло нарушения в бананах из Эквадора, говорится на сайте организации.

«Признаки нарушений органического способа производства обнаружены в бананах марки Prima Donna, выращенных в Эквадоре, — в них выявлен пестицид хлорпирифос (в концентрации 0,029 мг на килограмм)», — заявили в организации. Предельно допустимая концентрация этого вещества в бананах неорганического происхождения составляет 2 мг/кг.

Пестицид хлорпирифос токсичен для человека и насекомых. Он может негативно повлиять на репродуктивную функцию, раздражает кожу и слизистые оболочки, а также дольше выводится из организма по сравнению с другими инсектицидами, объяснила руководитель департамента исследований Роскачества Людмила Буслаева. По ее словам, вещество может накапливаться с течением времени в организме.

Парламент Евросоюза запретил применение хлорпирифоса 1 октября 2020 года, уточняет Роскачество.

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Фото:Paul Sancya / AP

Пестицид может попасть на продукты как посредством прямой обработки, так и из-за соседства с обычными плантациями — его оттуда может переносить ветер и насекомые.

Всего эксперты Роскачества проверили 30 товаров 22 торговых марок, помеченные Евролистом (знаком сертификации органической продукции ЕС) из Италии, Эквадора, Таиланда, Испании, Швеции, Нидерландов, Франции, Словении, Чешской Республики и Бельгии. В исследовании участвовали детское питание, консервированные томаты, макаронные изделия, крекеры, бананы, сушки, рис, имбирь, чай, мука, консервированная кукуруза, хлопья, корица, хлебцы.

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В России закон об органической продукции в силу 1 января 2020 года. Он ввел сам термин «органическая продукция» и установил правила по ее производству, маркировке, транспортировке, хранению и продаже, а также закрепил норму о поддержке этой отрасли со стороны государства.

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