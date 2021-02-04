Роскачество обнаружило пестициды в органических бананах из Эквадора

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Роскачество провело проверку продуктов 22 брендов органических продуктов на соответствие требованиям закона о соответствующей маркировке, и нашло нарушения в бананах из Эквадора, говорится на сайте организации.

«Признаки нарушений органического способа производства обнаружены в бананах марки Prima Donna, выращенных в Эквадоре, — в них выявлен пестицид хлорпирифос (в концентрации 0,029 мг на килограмм)», — заявили в организации. Предельно допустимая концентрация этого вещества в бананах неорганического происхождения составляет 2 мг/кг.

Пестицид хлорпирифос токсичен для человека и насекомых. Он может негативно повлиять на репродуктивную функцию, раздражает кожу и слизистые оболочки, а также дольше выводится из организма по сравнению с другими инсектицидами, объяснила руководитель департамента исследований Роскачества Людмила Буслаева. По ее словам, вещество может накапливаться с течением времени в организме.

Парламент Евросоюза запретил применение хлорпирифоса 1 октября 2020 года, уточняет Роскачество.