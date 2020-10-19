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Поправки в Конституцию ,  
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Клишас счел публикацию особого мнения судей КС «подрывом авторитета» суда

Один из авторов поправок к законопроекту о Конституционном суде утверждает, что публикация мнения судьи, которое идет вразрез с мнением большинства, «подрывает авторитет суда», а приобщение к делу такого мнения затягивает процесс
Андрей Клишас
Андрей Клишас (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Публичная критика решений Конституционного суда его членами приводит к «подрыву авторитета судебной власти», считает председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, передает «РИА Новости».

Так сенатор прокомментировал внесение поправок к президентскому законопроекту о Конституционном суде, согласно которым предлагается запретить публикацию особого мнения входящих в него судей. Клишас был одним из авторов поправок.

«С учетом того, что КС является высшим судебным органом, публичная критика судьями КС его решений, по сути, направлена на подрыв авторитета судебной власти, института конституционного судебного контроля как одного из средств защиты конституционных прав граждан», — заявил сенатор.

В Госдуме предложили запретить публикацию особого мнения судей КС
Общество
Фото:Никита Попов / РБК

В соответствии с поправками особое мнение судей также не будет приобщаться к делу. Клишас объяснил это необходимостью публиковать решения Конституционного суда незамедлительно: подготовка особого мнения затягивает процесс, поскольку оно может быть представлено позднее, чем вынесено решение суда. «А публикуются решения по закону незамедлительно и на основании такого решения уже могут быть предприняты меры по защите прав», — считает сенатор.

В действующей редакции закона о Конституционном суде указано, что судьи (всего в КС их входит 13), несогласные с коллегиальным мнением, имеют право письменно подготовить свое особое мнение (ст. 76 закона). Особое мнение судьи в этом случае приобщается к делу и публикуется вместе с решением суда.

В изначальной версии президентского законопроекта с поправками к закону о КС также указывалось, что особое мнение «подлежит размещению на сайте Конституционного суда <...> вместе с решением КС».

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После первого чтения этот фрагмент законопроекта исчез из документа. Более того, согласно поправкам, которые внесли Клишас и глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, теперь судьи будут «не вправе обнародовать особое мнение или мнение в какой-либо форме или публично на него ссылаться». Вместо публикации особое мнение судей начнут приобщать к протоколу заседания и хранить вместе с ним.

Судьи КС неоднократно высказывали особое мнение по резонансным законопроектам и делам. Например, в 2014 году судья Владимир Ярославцев вразрез с решением своих коллег назвал закон «Об иностранных агентах» дискриминационным по отношению к некоммерческим организациям (НКО). Он указывал, что сам по себе факт финансирования НКО из «иностранных источников», как и факт участия таких организаций в «политической деятельности», не является противозаконным.

В 2019 судья Константин Арановский называл запрет на участие иностранцев в СМИ признаком цензуры. «Если позволить властям определять содержание развлекательного, просветительского, иного вещания или круг допущенных к этому лиц с правом удалять из него сомнительных, например иностранцев и бипатридов, то появится цензура, контроль над умами и мнениями вопреки предписаниям и запретам ст. 29 Конституции Российской Федерации», — указывал он в тексте документа (*pdf).

Один из последних случаев резонанса вокруг особого мнения судей был отмечен в феврале 2020 года и относился к решению КС о компенсации утерянного жилья детям пострадавших от политических репрессий. Тогда Арановский назвал спорным «правопреемство с перенесением на Россию обязательств коммуно-советской власти из ее репрессивно-террористических деяний».

Автор
Георгий Тадтаев
Андрей Клишас Конституционный суд
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В Госдуме предложили запретить публикацию особого мнения судей КС
Общество
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