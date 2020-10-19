Клишас счел публикацию особого мнения судей КС «подрывом авторитета» суда

Один из авторов поправок к законопроекту о Конституционном суде утверждает, что публикация мнения судьи, которое идет вразрез с мнением большинства, «подрывает авторитет суда», а приобщение к делу такого мнения затягивает процесс

Андрей Клишас (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Публичная критика решений Конституционного суда его членами приводит к «подрыву авторитета судебной власти», считает председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, передает «РИА Новости».

Так сенатор прокомментировал внесение поправок к президентскому законопроекту о Конституционном суде, согласно которым предлагается запретить публикацию особого мнения входящих в него судей. Клишас был одним из авторов поправок.

«С учетом того, что КС является высшим судебным органом, публичная критика судьями КС его решений, по сути, направлена на подрыв авторитета судебной власти, института конституционного судебного контроля как одного из средств защиты конституционных прав граждан», — заявил сенатор.

В соответствии с поправками особое мнение судей также не будет приобщаться к делу. Клишас объяснил это необходимостью публиковать решения Конституционного суда незамедлительно: подготовка особого мнения затягивает процесс, поскольку оно может быть представлено позднее, чем вынесено решение суда. «А публикуются решения по закону незамедлительно и на основании такого решения уже могут быть предприняты меры по защите прав», — считает сенатор.