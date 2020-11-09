Путин подписал закон о запрете судьям КС публиковать особое мнение

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин подписал поправки в закон о Конституционном суде (КС), которые приводят его в соответствие с изменениями в Конституции. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон запрещает судьям публиковать особое мнение. Если судья не согласен с решением КС, он может письменно изложить свою точку зрения, которую приобщат к протоколу. Также закон запрещает судьям разглашать содержание слушаний и результаты голосования.

Согласно документу, Конституционный суд теперь состоит из 11 судей, включая председателя и его заместителя. КС может осуществлять свою деятельность, если в его составе не менее восьми судей, а принимать решения на заседании — в случае присутствия не менее чем шести судей.

По запросу главы государства суд может проверить конституционность законопроектов. Если документ не проходит проверку, его не будут рассматривать до устранения нарушений. Кроме того, суд может оценивать возможность исполнения решений межгосударственных органов, принятых на основании международных договоров России, и проверять их соответствие Конституции РФ.