В Москве приостановили движение поездов на фиолетовой линии метро

Фото: АГН «Москва»

Движение поездов на участке от станции «Планерная» до станции «Октябрьское поле» Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена приостановлено из-за проверки инфраструктуры. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

По данным дептранса, движение на участке «Планерная» — «Октябрьское поле» планируется восстановить к 7:30 мск.

В ведомстве попросили пассажиров воспользоваться наземным транспортом и МЦД-2. Также было объявлено о запуске компенсационных автобусов вдоль закрытого участка Таганско-Краснопресненской линии. Они идут с остановками у станций метро «Планерная», «Сходненская», «Тушинская», «Спартак» и «Щукинская».

«Сейчас на маршруте КМ работают 160 автобусов», — сообщили в дептрансе.