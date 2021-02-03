Участок оранжевой ветки московского метро откроют на четыре дня раньше

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Участок Калужско-Рижской линии метро от станции «Беляево» до «Новых Черемушек» откроют на четыре дня раньше запланированного срока 4 февраля, говорится на сайте московской мэрии.

Изначально участок планировалось открыть 7 февраля. Он был закрыт из-за строительства 30-метрового тоннеля на Большой кольцевой линии (БКЛ), 20 метров которого прошли прямо под станцией «Калужская».

Как отметили в мэрии, после открытия станции «Калужская» БКЛ одноименная станция оранжевой ветки станет свободнее на 40%, а вся Калужско-Рижская линия — на 15–18%.

Участок линии не работал с 23 января, на время закрытия участка по маршруту запустили бесплатные автобусы.