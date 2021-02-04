Врач сообщил о возможных осложнениях при заражении коронавирусом

Коронавирус поражает наиболее уязвимые места в организме человека, а следствием перенесения COVID-19 могут стать нарушение слуха и ухудшение зрение. Об этом заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов, передает ТАСС.

«Где вирус найдет самое слабое место в организме, там и ударит, то ли это будут легкие, то ли это будет мозг, то ли это будут почки, это зависит уже не только от вируса, а от каждого конкретного человека, чем он болел раньше и как он себя чувствует в данный конкретный момент», — сказал Жемчугов.

По его словам, в результате перенесенной коронавирусной инфекции могут возникнуть парестезии — нарушение чувствительности, в том числе ощущения покалывания, жжения и «ползания мурашек».

«Мы уже знаем, что может наступать глухота или слух страдает — появляются ложные звуки», — добавил иммунолог.