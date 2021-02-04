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На Украине заявили о критической ситуации с запасами угля на ТЭС

На Украине сложилась критическая ситуация с запасами угля на ТЭС, что может спровоцировать общесистемную аварию и введение графиков аварийного отключения света. Об этом сообщает пресс-служба национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

«Ситуация с запасами угля на складах тепловых электростанций (ТЭС) остается критической. <...> Это может спровоцировать возникновение общесистемной аварии в объединенной энергосистеме Украины и введение в действие графиков аварийного прекращения электроснабжения потребителей», — говорится в сообщении комиссии.

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НКРЭКУ приводит данные компании-оператора энергосистемы «Укрэнерго», согласно которым по состоянию на 31 января запасы топлива на складах ТЭС уменьшились с ноября 2020 в 5,7 раза — до 436,8 тыс т. По состоянию на 2 февраля запасы угля составляют 431,9 тыс т. Это в пять с половиной раз меньше, чем 4 февраля прошлого года.

В НКРЭКУ отметили, что для определения обстоятельств, приведших к такой ситуации, регулятор проведет внеплановые выездные проверки.

Ранее в феврале Украина возобновила импорт электроэнергии из России, об этом свидетельствовали данные на сайте «Укрэнерго». При этом в декабре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон «О рынке электрической энергии», запретив импорт электричества из России на договорной основе. Он отметил, что запрет может быть снят «во избежание чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме Украины».

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