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Счетная палата сообщила о плане проверок в 2021 году

Счетная палата в 2021 году планирует провести 414 проверок. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Значительная часть плана отведена социально-ориентированным мероприятиям, в том числе оценке антикризисных мер и мер, принятых в рамках борьбы с пандемией и ее последствиями», — говорится в сообщении.

В частности, Счетная палата планирует проверить реализацию мер налоговой поддержки и субсидирования организаций и индивидуальных предпринимателей, работающих в пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции отраслях экономики. Также планируется проанализировать влияние принятых мер на поступление налоговых доходов в бюджет России.

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Фото:Александр Рюмин / ТАСС

Помимо этого, ведомство проверит использование средств Фонда национального благосостояния в рамках мер по борьбе с эпидемией COVID-19 и ее последствиями. Также палата проверит эффективность поддержки ипотеки и жилищного строительства на фоне коронавируса.

Кроме того, Счетная палата проведет 20 масштабных проверок по поручению президента России Владимир Путина. Речь идет о мониторинге мероприятий по газификации регионов природным газом, оценке эффективности управления государственным фондом недр в 2018 — 2019 годах. Также планируется проанализировать меры по завершению переселения граждан из непригодного для проживания жилья, созданного в период промышленного освоения районов Сибири и Дальнего Востока.

В феврале Счетная палата сообщила по результатам проверки, что Министерство спорта в рамках реализации стратегии развития физической культуры и спорта в России до 2020 года не смогло обеспечить доступность массового спорта для всех групп населения.

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Как выяснили аудиторы, основными барьерами на пути регулярных спортивных занятий граждан стали высокая стоимость спортивно-оздоровительных услуг, а также недостаточно развитая сеть физкультурно-спортивных организаций и их удаленность от мест проживания россиян.

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