Счетная палата сообщила о плане проверок в 2021 году

Счетная палата в 2021 году планирует провести 414 проверок. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Значительная часть плана отведена социально-ориентированным мероприятиям, в том числе оценке антикризисных мер и мер, принятых в рамках борьбы с пандемией и ее последствиями», — говорится в сообщении.

В частности, Счетная палата планирует проверить реализацию мер налоговой поддержки и субсидирования организаций и индивидуальных предпринимателей, работающих в пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции отраслях экономики. Также планируется проанализировать влияние принятых мер на поступление налоговых доходов в бюджет России.

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Помимо этого, ведомство проверит использование средств Фонда национального благосостояния в рамках мер по борьбе с эпидемией COVID-19 и ее последствиями. Также палата проверит эффективность поддержки ипотеки и жилищного строительства на фоне коронавируса.