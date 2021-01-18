В Сирии при нападении террористов погибли двое военных

Двое военнослужащих погибли в результате вооруженного нападения террористов на контрольно-пропускной пост сирийской армии на окраине города Эль-Кунейтра на юге страны. Об этом сообщает газета Al Watan.

Инцидент произошел 17 января. В ходе нападения боевики подорвали бомбу возле блокпоста, а затем применили к военнослужащим сирийской армии стрелковое оружие. Помимо этого, еще два человека получили ранения, они были госпитализированы.

4 января в сирийской провинции Хама террористы обстреляли три рейсовых автобуса. При нападении на пассажирский автобус, который следовал по маршруту Саламия — Иттрия, погибли девять человек, еще четверо были ранены.

Ни одна организация не взяла на себя ответственность за нападение. По словам источника Al-Masdar News, силовики считают, что атаку совершили боевики террористической группировки «Исламское государство» (ее деятельность запрещена в России).