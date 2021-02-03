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США приостановят решение Трампа о выводе части войск из Германии

Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Cheriss May / Reuters)

Новая администрация США приостановила решение бывшего президента Дональда Трампа о выводе значительной части американских военнослужащих из Германии. Об этом на брифинге заявил глава Европейского командования ВС США Тод Уолтерс, передает издание Defence One.

Как рассказал Уолтерс, министр обороны США Ллойд Остин «находится в процессе проведения весьма тщательного пересмотра» решения предыдущей администрации. «В конечном итоге он вместе с президентом США Джо Байденом примет решение», — подчеркнул он.

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Фото:Nicolas Arme / DPA / AP

О решении вывести 11,9 тыс. военных из Германии предыдущий министр обороны Марк Эспер объявил в конце июля 2020 года. Часть из них планировалось вернуть домой, а часть перебросить в Италию и Бельгию. Также планировалось разместить некоторое количество войск в Польше и странах Балтии. Как пояснил Эспер, США перебросят часть военных ближе к границам России для ее «сдерживания».

Ранее в июне США и Польша договорились увеличить число американских военнослужащих в стране до 5,5 тыс. человек. Стороны договорились разместить на территории восточноевропейской страны эскадрилью разведывательно-ударных беспилотников MQ-9.

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