На юго-востоке Москвы из-за наезда легковушки на пешеходов погиб человек

В Москве на Красноказарменной улице легковой автомобиль сбил троих пешеходов. Об этом сообщила пресс-служба управления ГИБДД по городу, передает ТАСС.

«Водитель автомобиля Skoda Octavia совершил наезд на трех человек, выходивших из трамвая на остановке», — уточняется в сообщении.

От полученных травм один из них умер. Двое других, предварительно, получили травмы. Им оказывают медицинскую помощь.

В конце декабря легковушка столкнулась с грузовиком на пересечении Ярославского шоссе и МКАД. Погибли два человека. Из-за инцидента перекрывали несколько полос МКАД.