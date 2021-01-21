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В Москве машина вылетела на тротуар после ДТП и сбила женщину

Фото: РБК
Фото: РБК

В Москве на Воздвиженке столкнулись два автомобиля, пострадала прохожая, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве. Авария произошла на улице Воздвиженке.

«Два легковых автомобиля столкнулись, и один из них отлетел в сторону тротуара и задел женщину. На момент поступления информации сотрудники скорой были на месте, решался вопрос о ее госпитализации», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что причины и обстоятельства произошедшего сейчас выясняются.

Раннее на Живописной улице Москвы грузовой автомобиль столкнулся с трамваем № 28. Трамвай сошел с рельсов, никто не пострадал. Маршрут № 28 временно изменили.

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