СК завел дело из-за захвата пиратами россиянина на судне у берегов Африки

Танкер-химовоз «AGISILAOS» (Фото: rusambben / Facebook)

Следственный комитет завел уголовное дело из-за захвата заложников пиратами в Гвинейском заливе. Об этом сообщается на сайте СК.

В ночь с 29 на 30 ноября прошлого года шестеро вооруженных пиратов захватили четверых заложников с танкера-химовоза Agisilaos в 75 морских милях к югу от столицы Того — города Ломе. Среди захваченных был житель Краснодарского края 1986 года рождения.

Заложников пираты увезли в неизвестном направлении и потребовали от владеющей судном компании выплатить им деньги. После уплаты выкупа россиянина и трех иностранцев отпустили.

24 января пираты Гвинейского залива совершили очередное нападение на судно. На этот раз их целью оказался контейнеровоз Mozart. Судно шло из нигерийского Лагоса в южноафриканский Кейптаун под флагом Либерии. Нападение было совершено в 181 км от города Сан-Томе, столицы государства Сан-Томе и Принсипи.