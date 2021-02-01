Власти заявили об отсутствии риска роста цен из-за морского фрахта

Колебания цен на морские перевозки значительно не повлияли на рост цен, заявил замглавы Минэкономразвития Владимир Ильичев. Ранее импортеры и эксперты предупредили о возможном росте цен на ряд товаров из-за подорожавшего фрахта

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Колебание стоимости морских перевозок существенно не повлияло на цену импортных потребительских товаров в России в январе. Об этом заявил замглавы Минэкономразвития Владимир Ильичев, его комментарий РБК передала пресс-служба ведомства.

По предварительным данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в январе средние импортные цены на основные категории российского импорта по сравнению с декабрем снизились на 4,7%, а по сравнению с январем прошлого года выросли на 3,3%, что ниже уровня инфляции в России — 4,9% в 2020 году, отметил Ильичев.

В частности, по сравнению с декабрем 2020 года средние цены в январе на импортируемую кожаную обувь были на 20,8% ниже, на холодильники бытовые — на 8,4% ниже (на 15,2% по сравнению с январем 2020 года), на деревянную мебель — на 21,3%, уточнил он.

Как пояснили в пресс-службе Минэкономразвития, в торговле доля расходов на транспортировку грузов с помощью морского транспорта в общем объеме затрат составляет менее 1%.