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Власти заявили об отсутствии риска роста цен из-за морского фрахта

Колебания цен на морские перевозки значительно не повлияли на рост цен, заявил замглавы Минэкономразвития Владимир Ильичев. Ранее импортеры и эксперты предупредили о возможном росте цен на ряд товаров из-за подорожавшего фрахта
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Колебание стоимости морских перевозок существенно не повлияло на цену импортных потребительских товаров в России в январе. Об этом заявил замглавы Минэкономразвития Владимир Ильичев, его комментарий РБК передала пресс-служба ведомства.

По предварительным данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в январе средние импортные цены на основные категории российского импорта по сравнению с декабрем снизились на 4,7%, а по сравнению с январем прошлого года выросли на 3,3%, что ниже уровня инфляции в России — 4,9% в 2020 году, отметил Ильичев.

В частности, по сравнению с декабрем 2020 года средние цены в январе на импортируемую кожаную обувь были на 20,8% ниже, на холодильники бытовые — на 8,4% ниже (на 15,2% по сравнению с январем 2020 года), на деревянную мебель — на 21,3%, уточнил он.

Как пояснили в пресс-службе Минэкономразвития, в торговле доля расходов на транспортировку грузов с помощью морского транспорта в общем объеме затрат составляет менее 1%.

Морские перевозки между США и Китаем вызвали рост цен на товары в России
Бизнес
Фото:Виталий Аньков / РИА Новости

В свою очередь, в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) сообщили, что не получали от торговых сетей информации о сложностях с морскими перевозками товаров из-за роста их стоимости. «Запасы товаров в торговых сетях традиционно поддерживаются на высоком уровне и гарантируют удовлетворение потребительского спроса на любом уровне», — отметили в АКОРТ.

Ранее участники рынка сообщили РБК, что к концу 2020 года стоимость морских перевозок существенно выросла. А в связи с высокой стоимостью фрахта они ожидают роста цен на несколько категорий импортируемых в Россию товаров.

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По словам основателя Zenden Group (бренды обуви Zenden, Thomas Munz и Mascotte) Андрея Павлова, компания уже получает межсезонную обувь и коллекции весна—лето по более высокой себестоимости, увеличение цен на полке в зависимости от категории товара составит от 2 до 10–20%.

Исполнительный директор diHouse (входит в группу компаний ЛАНИТ) Андрей Тарасов прогнозирует, что электроника и бытовая техника могут подорожать на 2–3%.

Президент группы «Рускон» (входит в ГК «Дело») Сергей Березкин подтвердил, что с осени прошлого года стоимость морского фрахта на маршруте Китай — Европа/Средиземноморье выросла в несколько раз.

По словам начальника отдела стратегического маркетинга транспортной группы FESCO Максима Шишкова, первый существенный подъем ставок был в сентябре, второй — в ноябре, а в январе этого года наблюдается пик роста. Цена доставки 40-футового контейнера из Китая в Европу в январе 2021 года почти в четыре раза больше, чем в январе 2020 года.

Совладелец сети гипермаркетов мебели и товаров для дома Hoff Михаил Кучмент говорит, что рост стоимости логистики в их сегменте увеличивает закупочные цены на 20%, но компании важно, «чтобы это не сказалось на конечной цене».

«Рост тарифов [на контейнерные перевозки], конечно, скажется на стоимости некоторой продукции, которая тяжелая по весу, но не очень дорогая. Это метизы, скобянка, сезонные товары. Сейчас мы боремся за минимальное повышение розничных цен, сглаживая его за счет собственной прибыли и рассчитывая на посленовогоднее снижение тарифов на перевозку», — рассказал коммерческий директор СТД «Петрович» Константин Мельников. По его словам, производство почти всей тяжелой продукции (сухие смеси, плитка, гипсокартон, теплоизоляция и т.д.) локализовано в России, компания импортирует ручной инструмент, инженерию, электроинструмент, смесители.

Авторы
Виктория Полякова, Юлия Старостина
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