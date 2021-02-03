В Петербурге при получении взятки задержали депутата заксобрания области

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В Санкт-Петербурге задержали 53-летнего депутата Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва, его подозревают в попытке получить взятку. Об этом говорится на сайте регионального следственного управления СК.

«Возбуждено уголовное дело <...> по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество)», — уточняется в сообщении.

По информации «Фонтанки», 78.ru и «ЛенТВ24», речь идет о представителе фракции ЛДПР Юрии Голикове.

По версии следствия, подозреваемый узнал о доследственной проверке полиции одной из коммерческих фирм на территории области. Депутат попытался убедить двух представителей компании, что МВД собирается привлечь их к уголовной ответственности. Мужчина предложил передать ему 3 млн руб., якобы, чтобы он подкупил этими деньгами ответственных полицейских и убедил их прекратить проверку и не заводить дело.