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В Петербурге при получении взятки задержали депутата заксобрания области

Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

В Санкт-Петербурге задержали 53-летнего депутата Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва, его подозревают в попытке получить взятку. Об этом говорится на сайте регионального следственного управления СК.

«Возбуждено уголовное дело <...> по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество)», — уточняется в сообщении.

По информации «Фонтанки», 78.ru и «ЛенТВ24», речь идет о представителе фракции ЛДПР Юрии Голикове.

По версии следствия, подозреваемый узнал о доследственной проверке полиции одной из коммерческих фирм на территории области. Депутат попытался убедить двух представителей компании, что МВД собирается привлечь их к уголовной ответственности. Мужчина предложил передать ему 3 млн руб., якобы, чтобы он подкупил этими деньгами ответственных полицейских и убедил их прекратить проверку и не заводить дело.

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Депутат неоднократно встречался с представителями фирмы с ноября 2020 года по февраль 2021 года. В итоге 2 февраля в офисе на Большой Разночинной улице Петербурга подозреваемый получил от одного из представителей фирмы желаемую сумму. Однако тот действовал в рамках оперативно-разыскных мероприятий и передал депутату 155 тыс. руб., а 2 млн 845 тыс. руб. были муляжом. После этого депутата задержали сотрудники УФСБ.

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Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

РБК обратился за комментарием в отделение ЛДПР в Ленинградской области. Телефон Голикова недоступен.

Летом 2020 года в Петербурге задержали депутата местного парламента от «Единой России» Романа Коваля и его помощника Андрея Гришина. По версии СК, депутат в период с 2018 по 2020 год получил от неназванного предпринимателя взятку в виде автомобиля и денег на общую сумму более 15 млн руб. Взамен Коваль должен был сделать так, чтобы бюджетные средства пошли конкретным бюджетным учреждениям Петербурга, с которыми компании, контролируемые взяткодателем, позднее заключили контракты. Помощник помогал депутату забирать взятку. Оба отрицают вину.

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