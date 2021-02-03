За сутки в России от коронавируса умерли 526 человек

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В России за сутки зафиксировано 526 летальных исходов после заражения COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы в Telegram.

Всего за сутки выявили 16 474 новых случая заболевания по всей России. 10,6% из них — без клинических проявлений болезни.

На первое место по числу зараженных вышел Санкт-Петербург, где зафиксировано 1916 случаев заболевания. На втором месте — Москва (1545), затем Московская (773), Нижегородская (477) и Воронежская (369) области. Выздоровели за сутки 24 822 человека.

К сегодняшнему дню с момента начала эпидемии в России выявлено 3,9 млн случаев заражения коронавирусом. По данным оперштаба, за время пандемии из-за COVID-19 умерли 74 684 человека, выздоровели — 3,3 млн.