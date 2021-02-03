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Пандемия коронавируса ,  
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За сутки в России от коронавируса умерли 526 человек

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В России за сутки зафиксировано 526 летальных исходов после заражения COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы в Telegram.

Всего за сутки выявили 16 474 новых случая заболевания по всей России. 10,6% из них — без клинических проявлений болезни.

На первое место по числу зараженных вышел Санкт-Петербург, где зафиксировано 1916 случаев заболевания. На втором месте — Москва (1545), затем Московская (773), Нижегородская (477) и Воронежская (369) области. Выздоровели за сутки 24 822 человека.

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Фото: Ritzau Scanpix / Nils Meilvang / Reuters

К сегодняшнему дню с момента начала эпидемии в России выявлено 3,9 млн случаев заражения коронавирусом. По данным оперштаба, за время пандемии из-за COVID-19 умерли 74 684 человека, выздоровели — 3,3 млн.

Данные оперативного штаба о смертности могут расходиться с информацией Росстата из-за разных методик подсчета. Оперштаб учитывает только летальные случаи, когда вирус был идентифицирован в полном объеме и стал основной причиной смерти, а Росстат включает в статистику все смерти пациентов с коронавирусом.

Так, в конце прошлого года Росстат подсчитал, что к концу ноября от коронавируса умерли 58 882 человека, в то время как данные оперштаба говорили о 40 464. В итоге показатель Росстата превысил данные оперштаба на 31,3%.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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