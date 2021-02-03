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В Новосибирске прокуратура проверит отключение электричества в 16 домах

Новосибирск
Новосибирск (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

В Новосибирске прокуратура начала проверку после отключения электричества в домах у 2,5 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Прокуратура Ленинского района г. Новосибирска в связи с отключением жителей многоквартирных домов от электричества организовала проверку исполнения законодательства в сфере ЖКХ и об электроэнергетике», — говорится в сообщении ведомства.

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Фото:teamnavalny_mur / VK

В прокуратуре отметили, что в ходе проверки правоохранительные органы дадут оценку действиям должностных лиц и эксплуатирующих (управляющих) организаций, которые предоставляют коммунальные услуги.

Ранее «Тайга.инфо» сообщало, что вечером 2 февраля в Ленинском районе Новосибирска остались без электроэнергии свыше 15 домов. Позднее в пресс-службе «Региональных электрический сетей» уточнили, что под отключение попали 16 многоквартирных домов, один детский сад. Общая численность населения, попавшего под отключение, составила более 2,5 тыс. Также в компании сообщили, что отключение произошло из-за несанкционированных работ сторонних лиц по проколу грунта, которые повредили три кабельные линии. В настоящее время специалисты устраняют последствия аварии.

В начале января отключение электричества произошло в Иркутской области. Там без света остались более 22 тыс. жителей. Всего электричество перестало поступать в 7,6 тыс. жилых домов и 35 объектов социальной сферы в восьми населенных пунктах. Позднее аварию устранили.

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