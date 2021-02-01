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Роструд напомнил о шести- и трехдневной рабочих неделях в феврале

Россиян ждут дополнительные выходные дни в феврале. При этом на предпоследней неделе месяца гражданам придется отработать шесть дней. Об этом напомнили в Роструде, передает «РИА Новости».

В ведомстве отметили, что в честь Дня защитника Отечества россияне будут отдыхать с 21 по 23 февраля. Таким образом, рабочая неделя сократится до трех дней — с 24 по 26 февраля.

«Трехдневные выходные стали возможны в связи с переносом рабочего дня 22 февраля на субботу 20 февраля», — говорится в сообщении Роструда. Из-за такого переноса с 15 по 20 февраля россиян ждет единственная в году шестидневка.

Роструд показал календарь выходных в 2021 году
Общество
Фото:Замир Усманов / Global Look Press

Ранее Роструд сообщал, что у россиян в 2021 году будет пять четырехдневных и две трехдневных рабочих недели. В марте четырехдневная неделя будет в связи с 8 марта, которое выпадает на понедельник. В мае жителей России ждут сразу две сокращенные рабочие недели подряд — с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая.

День России в этом году выпадает на субботу, из-за чего выходной день перенесли на понедельник, 14 июня. Вторая трехдневная рабочая будет с 1 по 3 ноября. Пятница, 31 декабря, также объявлен выходным, поэтому на последней неделе года россияне будут работать всего четыре дня.

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