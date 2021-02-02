В здании детского дома на северо-востоке Москвы произошел пожар

Фото: Макс Фокин / medvedkovo_online / VK

На северо-востоке Москвы произошло возгорание в здании детского дома. Об этом сообщает МЧС.

«Возгорание произошло в здании детского дома. Площадь составила 10 кв.м. До прибытия пожарно-спасательных подразделений эвакуировали 38 детей и 15 человек из числа персонала», — говорится в сообщении.

Информация о пожаре по адресу ул. Полярная, д. 54, к. 3 поступила в 19:44 мск. По данным МЧС, загорелись вещи и мебель в одном из помещений на третьем этаже здания.

В 20:16 пожар был полностью ликвидирован. «Информации о пострадавших не поступало», — отметили в столичном главке ведомства.

«До прибытия пожарно-спасательных подразделений эвакуировали 38 детей и 15 человек из числа персонала»