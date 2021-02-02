В исследовательском центре онкологии в Ростове-на-Дону произошел пожар

Фото: МЧС России

В Национальном медицинском исследовательском центре онкологии в Ростове-на-Дону произошел пожар. Об том сообщили РБК в главном управлении МЧС России по Ростовской области.

По данным ведомства, возгорание произошло в 09:13 мск в ренгенкабинете, площадь пожара составила 20 кв.м. Из здания эвакуировали 40 человек, никто не пострадал.

«В настоящее время пожар потушили», — сообщили в ГУ МЧС.

В декабре пожар произошел в одном из корпусов Московского международного онкологического центра, который находился на реконструкции. Площадь возгорания составила 100 кв. м, пациентов внутри не было. В результате погибли два человека.