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Полиция в Приморье после погони задержала пьяного угонщика автобуса

Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Уссурийску
Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Уссурийску

Житель города Артема в Приморском крае угнал автобус, совершил ДТП и попытался скрыться от погони. Против мужчины возбуждено уголовное дело, он задержан, сообщается на сайте управления МВД по региону.

Подозреваемый похитил автобус Hyundai County, после чего спровоцировал аварию с грузовиком Mitsubishi Fuso и скрылся с места происшествия.

На трассе Хабаровск — Владивосток полицейские обнаружили похищенное транспортное средство со следами ДТП. Включив мигалки, сотрудники полиции бросились в погоню за угонщиком.

«Уходя от погони, лихач таранил патрульные автомобили, создавая при этом реальную угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения», — говорится в сообщении.

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Фото:МВД России

Водитель проигнорировал требование остановиться, после чего полицейские применили табельное оружие, выстрелив по колесам. В конечном итоге мужчина съехал в кювет и был задержан.

Задержанным оказался 33-летний житель Артема, никогда не имевший водительских прав. По его словам, он угнал автобус, чтобы доехать до Уссурийска. Медицинское освидетельствование показало, что мужчина был пьян.

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На правонарушителя составили несколько протоколов, а также против него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В октябре 2020 года в американском городе Батон-Руж штата Луизиана 11-летний мальчик угнал школьный автобус. Полицейские начали его преследовать. Несовершеннолетний водитель врезался в газопровод и в дерево.

Приморье угон автобус пьяный водитель
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