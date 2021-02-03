Полиция в Приморье после погони задержала пьяного угонщика автобуса

Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Уссурийску

Житель города Артема в Приморском крае угнал автобус, совершил ДТП и попытался скрыться от погони. Против мужчины возбуждено уголовное дело, он задержан, сообщается на сайте управления МВД по региону.

Подозреваемый похитил автобус Hyundai County, после чего спровоцировал аварию с грузовиком Mitsubishi Fuso и скрылся с места происшествия.

На трассе Хабаровск — Владивосток полицейские обнаружили похищенное транспортное средство со следами ДТП. Включив мигалки, сотрудники полиции бросились в погоню за угонщиком.

«Уходя от погони, лихач таранил патрульные автомобили, создавая при этом реальную угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения», — говорится в сообщении.