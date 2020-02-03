В Москве задержали подозреваемого в угоне врезавшейся в ГУ МВД машины

Фото: МВД России

В Москве полиция задержала 17-летнего подростка по подозрению в угоне автомобиля каршеринговой компании. Об этом сообщается на сайте МВД России.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали одного из подозреваемых в Одинцовском районе Московской области. Им оказался 17-летний местный житель», — отметила Волк.

Она добавила, что расследование дела и розыск остальных подозреваемых в совершении преступления продолжается.

По данным полиции, трое человек угнали каршеринговый автомобиль, припаркованный в Козицком переулке, однако, доехав до второго Колобовского переулка, они наехали на шлагбаум. После этого угонщики выскочили из машины и скрылись, а неуправляемый автомобиль врезался в административное здание. ТАСС и «РИА Новости» уточняют, что речь идет о здании столичного главка МВД России на Петровке, 38. Об инциденте стало известно в конце января.

Полицейские возбудили дело по ч.1 ст. 166 УК России «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)».