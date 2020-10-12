В США полиция устроила погоню за укравшим школьный автобус ребенком

Фото: @ScottieWAFB / Twitter

В американском городе Батон-Руж штата Луизиана 11-летний мальчик угнал школьный автобус, после погони его задержала полиция города. Об этом со ссылкой на местных правоохранителей сообщает телеканал WBRZ.

Ребенок украл автобус воскресным утром 11 октября, предположительно, в северной части Батон-Руж. Полиция заметила нарушителя и начала его преследовать в районе 11:00 (19:00 мск). Погоня закончилась в 11:30 уже в другом районе города, когда несовершеннолетний водитель врезался в газопровод, а затем влетел в дерево. В результате никто не пострадал.

Преследование засняли очевидцы, на видео видно, что за автобусом едут сразу несколько полицейских машин. Новостной телеканал Луизианы WAFB утверждает, что за 11-летним ребенком гонялись «десятки полицейских».

Угонщик помещен под арест. Его имя не разглашается. Как передает WAFB, мальчику предъявили несколько обвинений, в том числе в краже автомобиля, причинении ущерба и нападении при отягчающих обстоятельствах. WBRZ поясняет, что обвинение в нападении связано с тем, что ребенок умышленно пытался повредить транспортное средство.