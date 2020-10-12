Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 октября
USD ЦБ: 77,03 (-0,89) Инвестиции, 09 окт, 12:49
Курс евро на 10 октября
EUR ЦБ: 90,72 (-0,98) Инвестиции, 09 окт, 12:49
Пострадавшие и выигравшие: исследование влияния пандемии на бизнес России РБК и SAP, 08:29 Керимовы нашли $1 млрд, сделка США и России по СНВ. Главные новости РБК Общество, 08:13 Всемирный банк оценил потери учеников от карантина в российских школах Экономика, 08:00 Как защитить директора от ареста Pro, 07:53 Взыскательные и капризные: аренда бизнес-джетов и сарафанное радио РБК и Райффайзенбанк, 07:51 Пульмонолог Минздрава назвал сроки окончания пандемии Общество, 07:46 В Степанакерте на фоне объявленного перемирия включили воздушную тревогу Политика, 07:37 В США полиция устроила погоню за укравшим школьный автобус ребенком Общество, 07:16 Качество жизни: что предлагает наука РБК и Bayer, 07:10 Керимов привлек $1 млрд в Сбербанке под залог акций «Полюса» Бизнес, 07:00 Роспотребнадзор назвал сроки выхода России на плато по коронавирусу Общество, 06:59 Финансовый ультрахайтек: как управляют большим инвестиционным портфелем РБК и Refinitiv, 06:32 «Лейкерс» победил «Майами Хит» и в 17-й раз стал чемпионом НБА Спорт, 06:25 Huawei стала самым дорогим производителем электроники Китая 2020 года Бизнес, 06:17
Общество ,  
0 

В США полиция устроила погоню за укравшим школьный автобус ребенком

Фото:@ScottieWAFB / Twitter
Фото: @ScottieWAFB / Twitter

В американском городе Батон-Руж штата Луизиана 11-летний мальчик угнал школьный автобус, после погони его задержала полиция города. Об этом со ссылкой на местных правоохранителей сообщает телеканал WBRZ.

Ребенок украл автобус воскресным утром 11 октября, предположительно, в северной части Батон-Руж. Полиция заметила нарушителя и начала его преследовать в районе 11:00 (19:00 мск). Погоня закончилась в 11:30 уже в другом районе города, когда несовершеннолетний водитель врезался в газопровод, а затем влетел в дерево. В результате никто не пострадал.

В США полиция застрелила угрожавшую репликой пистолета 17-летнюю девушку
Общество

Преследование засняли очевидцы, на видео видно, что за автобусом едут сразу несколько полицейских машин. Новостной телеканал Луизианы WAFB утверждает, что за 11-летним ребенком гонялись «десятки полицейских».

Угонщик помещен под арест. Его имя не разглашается. Как передает WAFB, мальчику предъявили несколько обвинений, в том числе в краже автомобиля, причинении ущерба и нападении при отягчающих обстоятельствах. WBRZ поясняет, что обвинение в нападении связано с тем, что ребенок умышленно пытался повредить транспортное средство.

В 2018 году в США во время полицейской погони в пригороде Канзас-Сити погибли четыре человека. Офицеры пытались остановить джип, водитель которого не подчинялся требованиям правоохранителей. Уходя от полиции, он врезался в другой автомобиль, три человека в котором умерли от полученных травм. Также погиб один пассажир джипа.

США школьный автобус полиция погоня Луизиана
Материалы по теме
В США четыре человека погибли в перестрелке после ограбления магазина
Общество
В США полицейские застрелили темнокожего мужчину при задержании
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter