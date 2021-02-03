Регулятор Мексики разрешил применение российской вакцины против COVID-19

Федеральная комиссия по защите от санитарных рисков Мексики (Cofepris) разрешила использование российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в экстренных случаях, заявил заместитель министра здравоохранения Уго Лопес-Гателль, сообщает El Universal.

По словам Лопеса-Гателля, министр здравоохранения Хорхе Алькосер Варела заключил договор на поставку 24 млн доз вакцины «Спутник V». Ожидается, что первая партия из 400 тыс. доз прибудет в страну в течение февраля.

В середине января замглавы Минздрава заявлял, что Мексика могла бы использовать до 24 млн доз российской вакцины, чтобы привить 12 млн человек.

В декабре 2020 года власти договорились о приобретении 34,4 млн доз вакцины от американской компании Pfizer. Ожидалось, что первая партия из 250 тыс. доз поступит в страну в том же месяце.