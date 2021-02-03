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Общество ,  
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Ракета «Союз-2.1б» успешно вывела на орбиту военный спутник

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с космическим аппаратом для российских военных успешно запущена с космодрома Плесецк в Архангельской области, спутник уже выведен на расчетную орбиту, сообщили в Министерстве обороны, передает «РИА Новости».

Пуск произведен 2 февраля в 23:45 мск боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил. Старт ракеты прошел в штатном режиме.

В Якутии и Приамурье начались поиски фрагментов ракеты «Союз-2.1б»
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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поздравил военных с успешным запуском. «Старт самарского «Союза-2.1б» с военным спутником с космодрома Плесецк состоялся. Все штатно», — написал он в социальной сети Facebook.

Это первый пуск ракеты «Союз-2» с космодрома Плесецк в 2021 году.

Последний раз ракета-носитель «Союз-2.1б» была запущена с космодрома Плесецк в декабре 2020 года. Тогда она доставила в космос спутники связи «Гонец-М» и аппарат в интересах Минобороны.

ракета спутник Минобороны
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