Ракета «Союз-2.1б» успешно вывела на орбиту военный спутник

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с космическим аппаратом для российских военных успешно запущена с космодрома Плесецк в Архангельской области, спутник уже выведен на расчетную орбиту, сообщили в Министерстве обороны, передает «РИА Новости».

Пуск произведен 2 февраля в 23:45 мск боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил. Старт ракеты прошел в штатном режиме.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поздравил военных с успешным запуском. «Старт самарского «Союза-2.1б» с военным спутником с космодрома Плесецк состоялся. Все штатно», — написал он в социальной сети Facebook.

Это первый пуск ракеты «Союз-2» с космодрома Плесецк в 2021 году.