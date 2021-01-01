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Технологии и медиа ,  
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В Якутии и Приамурье начались поиски фрагментов ракеты «Союз-2.1б»

Несколько групп специалистов вылетели на поиски отделившихся частей ракеты-носителя «Союз-2.1б» в Зейский район Амурской области, а также в Алданский и Кобяйский районы Якутии. Об этом сообщили глава Зейского района Дмитрий Василенко и пресс-служба Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия), передает ТАСС.

В Амурской области группа отправилась на поиски в 09:30 по местному времени (03:30 мск), в Якутии — в 10:05 (04:05 мск) и в 10:40 (04:40 мск).

С космодрома Восточный запустили ракету с британскими спутниками OneWeb
Технологии и медиа
Фото:OneWeb / YouTube

Падение фрагментов ракеты на территории Якутии заметили местные жители. Портал «Новости Якутска» опубликовал в Instagram видеозапись, на кадрах которой виден момент падения.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 спутниками связи британской компании OneWeb стартовала с космодрома Восточный 18 декабря в 15:26 мск. Это был первый полностью коммерческий запуск с данного космодрома.

Якутия Приамурье ракета космодром Восточный
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