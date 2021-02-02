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Пять машин столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Пять машин столкнулись на Кутузовском проспекте на западе Москвы, в результате столкновения пострадал сотрудник ДПС. Об этом сообщили РБК в пресс-службе столичного главного управления МВД.

По информации ведомства, ДТП произошло 06:45 мск. Один из водителей, ехавший в сторону области, выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя служебными автомобилями ДПС, а затем еще с двумя иномарками.

«Водитель, допустивший выезд на полосу встречного движения, от полученных повреждений скончался. В результате ДТП пострадали водитель иномарки и инспектор ДПС, им оказывают медицинскую помощь», — сообщили в ГУ МВД.

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Фото:Instagram / blg_sud

Как сообщал столичный департамент транспорта, перед парком Победы в результате столкновения нескольких автомобилей в левом и среднем рядах серьезно ограничено движение.

«В эти минуты очень быстро растет пробка на Кутузовском проспекте в сторону центра. <...> Трафик плотный, и проблемы начинаются уже от Витебской улицы», — говорится в сообщении.

В конце января 12 человек погибли при столкновении грузовика с пассажирским автобусом на 878-м километре автомобильной дороги М-5 «Урал» в Самарской области, недалеко от Сызрани. Еще 11 человек находились в реанимации.

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Власти завели уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

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