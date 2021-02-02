Пять машин столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Пять машин столкнулись на Кутузовском проспекте на западе Москвы, в результате столкновения пострадал сотрудник ДПС. Об этом сообщили РБК в пресс-службе столичного главного управления МВД.

По информации ведомства, ДТП произошло 06:45 мск. Один из водителей, ехавший в сторону области, выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя служебными автомобилями ДПС, а затем еще с двумя иномарками.

«Водитель, допустивший выезд на полосу встречного движения, от полученных повреждений скончался. В результате ДТП пострадали водитель иномарки и инспектор ДПС, им оказывают медицинскую помощь», — сообщили в ГУ МВД.

Как сообщал столичный департамент транспорта, перед парком Победы в результате столкновения нескольких автомобилей в левом и среднем рядах серьезно ограничено движение.