Суд арестовал на 10 суток продюсера телеканала РБК после акции 31 января

Сергей Бобрик (Фото: sergey.bobrik.1 / Facebook)

Гагаринский суд Москвы арестовал на десять суток продюсера телеканала РБК Сергея Бобрика после несанкционированной акции 31 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Его признали виновным по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП «Участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения». В определении говорится, что Бобрик, игнорируя разъяснения сотрудников полиции, скандировал лозунги.

Бобрик вину не признал. По его словам, в 12:30 31 января он вышел из станции метро «Красные Ворота», где его задержали полицейские. «Я фактически не был участником митинга, ничего не кричал, никуда не ходил, никаких проездов не загораживал. Как только ОМОН попросил пройти, я прошел, так как ничего не нарушал и был уверен, что никаких последствий это иметь не будет», — рассказал он.

Продюсер РБК добавил, что суд не принимал ходатайств, его аргументов и объяснений. Наличие пресс-карты, которая дает ему право находится в местах митингов, суд во внимание также не принял, заключил он.