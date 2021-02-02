Суд арестовал на 10 суток продюсера телеканала РБК после акции 31 января

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 февраля
USD ЦБ: 75,91 (+0,4) Инвестиции, 13:52
Курс евро на 3 февраля
EUR ЦБ: 91,63 (+0,08) Инвестиции, 13:52
Суд по делу Навального и реакция на него. Главное Политика, 23:16 Захарова сочла призывы освободить Навального написанными «под копирку» Политика, 22:59 На Дальний Восток поставили бензин с трех НПЗ для устранения дефицита Бизнес, 22:51 Меркель назвала хорошими данные о российской вакцине «Спутник V» Политика, 22:43 Как прошел день суда над Навальным. Фоторепортаж Политика, 22:40  США, Франция, Великобритания и Германия потребовали освободить Навального Политика, 22:36 Россия возобновит международное авиасообщение еще из двух городов Общество, 22:22 Что такое корзина здорового питания и что в нее входит РБК, Перекрёсток и Almette, 22:12 WADA отказалась обжаловать решение CAS в отношении российского спорта Спорт, 22:10 Обстановка в Москве после решения суда по делу Навального. Видео Политика, 22:09 Глава РФПИ допустил возможность привить «Спутником V» 700 млн человек Общество, 22:02 Суд арестовал на 10 суток продюсера телеканала РБК после акции 31 января Общество, 21:52 В Москве начались задержания после приговора Навальному Политика, 21:38 Срок для Навального, гарантии США по Nord Stream 2. Главные новости РБК Общество, 21:27
Дело Навального ,  
0 

Суд арестовал на 10 суток продюсера телеканала РБК после акции 31 января

Сергей Бобрик
Сергей Бобрик (Фото: sergey.bobrik.1 / Facebook)

Гагаринский суд Москвы арестовал на десять суток продюсера телеканала РБК Сергея Бобрика после несанкционированной акции 31 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Его признали виновным по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП «Участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения». В определении говорится, что Бобрик, игнорируя разъяснения сотрудников полиции, скандировал лозунги.

Суд оштрафовал Юлию Навальную на ₽20 тыс. за акцию 31 января
Политика
Юлия Навальная

Бобрик вину не признал. По его словам, в 12:30 31 января он вышел из станции метро «Красные Ворота», где его задержали полицейские. «Я фактически не был участником митинга, ничего не кричал, никуда не ходил, никаких проездов не загораживал. Как только ОМОН попросил пройти, я прошел, так как ничего не нарушал и был уверен, что никаких последствий это иметь не будет», — рассказал он.

Продюсер РБК добавил, что суд не принимал ходатайств, его аргументов и объяснений. Наличие пресс-карты, которая дает ему право находится в местах митингов, суд во внимание также не принял, заключил он.

Акция протеста в Москве в поддержку Навального. Фоторепортаж
Фотогалерея 

31 января в разных городах России прошли несогласованные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, арестованного на 30 суток после возвращения из Германии.

Читайте на РБК Pro
Четыре главных вопроса при сокращении численности штата Как блокировка Трампа в Twitter может ударить по корпоративным аккаунтам РБК Pro: как избежать претензий налоговиков к сделке с контрагентами Будущее за магазинами для бедных — гуру ретейла Пол Фоли

По данным «ОВД-Инфо», число задержанных по стране — 5414 человек, из них 1802 — в Москве. В ГУ МВД России по Москве сообщили, что в несанкционированной акции протеста в столице приняли участие 2 тыс. человек, «включая представителей СМИ».

суд арест продюсер телеканал РБК
Материалы по теме
В МВД заявили о доставке всех арестованных 31 января в места содержания
Политика
Суд оштрафовал Юлию Навальную на ₽20 тыс. за акцию 31 января
Политика
Омбудсмен Петербурга оценил число участников акции 31 января
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter