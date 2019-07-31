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Хасиков попросил Путина помочь с чистой водой в Калмыкии

Исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Бату Хасиков попросил Владимира Путина помочь Калмыкии с чистой водой. Стенограмма встречи президента с врио главы региона опубликована на сайте Кремля.

Хасиков в беседе привел данные Роспотребнадзора: только 7,4% жителей республики имеют доступ к чистой воде. В рамках государственной целевой программы «Чистая вода» до 2024 года для республики предусмотрено финансирование в объеме 624 млн руб., но этого недостаточно, считает Хасиков. По его словам, средств хватит, чтобы обеспечить водой только четверть населения.

«Сети не ремонтировались с 1970‑х годов — ни сети, ни водозабор, нет подготовительной системы, нет водоочистки. Это связано и со столицей, и с областными центрами» — сказал врио главы Калмыкии, подкрепив свои слова фотографиями с изображением «реального положения дел».

«В данном случае есть к Вам просьба рассмотреть возможность поэтапно, на протяжении нескольких лет удовлетворить нашу потребность…», — обратился он к президенту.

В ходе рабочей встречи Путин с Хасиковым обсудили также необходимость ремонта систем орошения для успешной работы животноводческих и фермерских хозяйств. Врио главы Калмыкии добавил, что сейчас под руководством главы Минприроды Дмитрия Кобылкина в регионе готовят комплексный план по социально‑экономическому развитию республики.

Бату Хасиков стал врио главы Калмыкии в конце марта. Бывший сенатор, занимался кикбоксингом, является многократным чемпионом мира. В 2008 году был избран в народный хурал Калмыкии, через четыре года перешел в Совет Федерации, где представлял регион. В 2014 году завершил спортивную карьеру. После назначения на пост главы республики Хасиков стал участником «школы губернаторов» — программы администрации президента и РАНХиГС по подготовке кадрового резерва.

Теги: Калмыкия, питьевая вода, нацпроекты
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