Власти Свердловской области решили отменить удаленку для всех школьников

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области стабильна, поэтому школьники вернутся к обычному формату обучения с 11 января. Об этом написал в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.

«Пока на дистанте останутся учащиеся средних специальных учебных заведений. По ним решение будет принято дополнительно», — разъяснил он.

По словам губернатора, в регионе наметилось небольшое снижение заболеваемости.

За последние сутки в области выявили 384 новых зараженных. Общее число заболевших выросло до 61 357 человек.