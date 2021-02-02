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Гинцбург заявил о равной эффективности «Спутника V» для всех возрастов

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Препарат от коронавируса «Спутник V» показал одинаковую эффективность у добровольцев старше 60 лет и у лиц более молодого возраста. Об этом заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в ходе брифинга, посвященному публикации результатов испытаний российской вакцины. Его слова передает корреспондент РБК.

«Среди всех возрастных групп он показал примерно одинаковую эффективность», — сказал Гинцбург

По словам одной из участниц группы создателей вакцины Инны Должиковой, «Спутник V» обеспечивает мощный гуморальный и клеточный иммунитет. У добровольцев старше 60 лет эффективность 91,8% и не отличалась у группы добровольцев более молодого возраста».

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Фото:Максим Шеметов / Reuters

Гинцбург пояснил, что эпидемиологическую эффективность вакцины удалось определить в ходе третьей фазы испытания. По его словам, результаты третьей фазы подтвердили итоги первых двух, показав полную безопасность препарата. Среди почти 30 тыс. испытуемых побочные эффекты не были обнаружены, говорит директора Центра им. Гамалеи.

При таких результатах, отметил Гинцбург, есть надежда на то, что вакцина будет действовать в течение двух лет и более.

2 февраля медицинский журнал Lancet опубликовал промежуточные результаты третьей фазы испытаний препарата «Спутник V». В нем подтвердилась 91,6-процентная эффективность вакцины. Исследование проводили с 7 сентября по 24 ноября 2020 года в 25 московских больницах.

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Вакцину испытали в том числе на 2 тыс. участников старше 60 лет. Результаты показали, что она одинаково эффективна для этой возрастной группы и хорошо переносится. Испытания препарата продолжаются и должны будут охватить 40 тыс. участников.

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Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
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Александр Гинцбург Спутник вакцина эффективность
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