Гинцбург заявил о равной эффективности «Спутника V» для всех возрастов

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Препарат от коронавируса «Спутник V» показал одинаковую эффективность у добровольцев старше 60 лет и у лиц более молодого возраста. Об этом заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в ходе брифинга, посвященному публикации результатов испытаний российской вакцины. Его слова передает корреспондент РБК.

«Среди всех возрастных групп он показал примерно одинаковую эффективность», — сказал Гинцбург

По словам одной из участниц группы создателей вакцины Инны Должиковой, «Спутник V» обеспечивает мощный гуморальный и клеточный иммунитет. У добровольцев старше 60 лет эффективность 91,8% и не отличалась у группы добровольцев более молодого возраста».

Гинцбург пояснил, что эпидемиологическую эффективность вакцины удалось определить в ходе третьей фазы испытания. По его словам, результаты третьей фазы подтвердили итоги первых двух, показав полную безопасность препарата. Среди почти 30 тыс. испытуемых побочные эффекты не были обнаружены, говорит директора Центра им. Гамалеи.