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В Центре Чумакова назвали сроки поступления в оборот вакцины от COVID-19

Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Первые 100 тыс. доз вакцины от коронавируса «КовиВак», разработанной центром им. М.П. Чумакова, поступят в гражданский оборот в марте. Об этом в эфире телеканала «Доктор» заявил заместитель гендиректора по проектной деятельности и инновациям центра Константин Чернов.

«После того, как будет получено подтверждение о соответствии этих партий заявленным технологическим условиям, в марте первая серия, я думаю, в 100 тыс. доз, выйдет в гражданский оборот», — сказал Чернов.

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Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что третья российская вакцина против коронавируса, которую разработал Центр им. Чумакова, поступит в гражданский оборот в феврале.

Ранее в Центре им. М. П. Чумакова сообщили, что регистрация вакцины от коронавируса планируется в феврале. Изначально препарат планировали зарегистрировать в декабре, однако учреждение решило создать свой производственный участок до регистрации.

В настоящее время в стране зарегистрированы две отечественные вакцины от коронавирусной инфекции — «Спутник V», разработанный в центре им. Н.Ф. Гамалеи и «ЭпиВакКорона» центра «Вектор».

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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