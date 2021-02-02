В Центре Чумакова назвали сроки поступления в оборот вакцины от COVID-19

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Первые 100 тыс. доз вакцины от коронавируса «КовиВак», разработанной центром им. М.П. Чумакова, поступят в гражданский оборот в марте. Об этом в эфире телеканала «Доктор» заявил заместитель гендиректора по проектной деятельности и инновациям центра Константин Чернов.

«После того, как будет получено подтверждение о соответствии этих партий заявленным технологическим условиям, в марте первая серия, я думаю, в 100 тыс. доз, выйдет в гражданский оборот», — сказал Чернов.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что третья российская вакцина против коронавируса, которую разработал Центр им. Чумакова, поступит в гражданский оборот в феврале.

Ранее в Центре им. М. П. Чумакова сообщили, что регистрация вакцины от коронавируса планируется в феврале. Изначально препарат планировали зарегистрировать в декабре, однако учреждение решило создать свой производственный участок до регистрации.