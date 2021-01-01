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Пандемия коронавируса ,  
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В Петербурге уточнили данные по оставшимся койкам для больных COVID

Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

В больницах Санкт-Петербурга свободно 3,7% коек для пациентов с коронавирусом, сообщил комитет по здравоохранению города в социальной сети «ВКонтакте».

«По данным традиционного мониторинга комитета по здравоохранению, который ведется на 15 часов предыдущего дня и учитывает ситуацию по всем группам больных коронавирусной инфекцией после выписки пациентов, свободными в городе остаются 3,7% коек», — говорится в сообщении.

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Там пояснили, что данные межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению в Петербурге COVID-19, согласно которым в настоящее время город располагает лишь 27 койками для больных COVID-19, «отражают количество коек для взрослых пациентов на раннее утро» без учета выписанных пациентов.

В комитете сообщили, что 22 декабря для больных COVID-19 заработает восьмой павильон «Ленэкспо», который вмещает 474 пациента.

Координационный совет 20 декабря опубликовал на сайте городской администрации информационную справку по противодействию эпидемии COVID-19 за 14–20 декабря. Согласно данным, на 50-й неделе в больницах было занято 10 145 коек, из них 7113 занимали пациенты в состоянии средней тяжести, 2292 — пациенты в тяжелом состоянии и 740 — больные COVID-19 в легкой форме. В то же время на 51-й неделе количество занятых коек составило уже 10 504, лишь 27 свободны. 7448 коек заполнены больными в состоянии средней тяжести, 2444 — пациентами в тяжелом состоянии и 612 — теми, у кого COVID-19 протекает легко.

Власти Петербурга заявили о занятости 96% коек для больных COVID-19
Общество
Фото:Алексей Даничев / РИА Новости

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В справке отмечается, что число госпитализированных взрослых на 51-й неделе обновило исторический максимум, достигнув 6139 за неделю. По сравнению с 50-й неделей их количество выросло на 6,6%.

За последние сутки в Петербурге выявлено 3759 случаев заражения коронавирусом, 73 человека умерли, 2326 выздоровели. С начала эпидемии COVID-19 обнаружили у 200 813 человек, скончались 6840, вылечились 117 132. Город занимает второе место после Москвы по числу выявленных случаев заболевания COVID-19.

Накануне губернатор Александр Беглов объявил о начале вакцинации петербуржцев против коронавируса. В городе заработают 70 прививочных пунктов. В первую очередь прививку сделают медикам, учителям, силовикам и тем, кто задействован в обеспечении жизнедеятельности города.

Санкт-Петербург больницы коронавирус
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