В Петербурге уточнили данные по оставшимся койкам для больных COVID

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

В больницах Санкт-Петербурга свободно 3,7% коек для пациентов с коронавирусом, сообщил комитет по здравоохранению города в социальной сети «ВКонтакте».

«По данным традиционного мониторинга комитета по здравоохранению, который ведется на 15 часов предыдущего дня и учитывает ситуацию по всем группам больных коронавирусной инфекцией после выписки пациентов, свободными в городе остаются 3,7% коек», — говорится в сообщении.

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Там пояснили, что данные межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению в Петербурге COVID-19, согласно которым в настоящее время город располагает лишь 27 койками для больных COVID-19, «отражают количество коек для взрослых пациентов на раннее утро» без учета выписанных пациентов.

В комитете сообщили, что 22 декабря для больных COVID-19 заработает восьмой павильон «Ленэкспо», который вмещает 474 пациента.