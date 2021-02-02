Власти раскрыли долю получивших вакцину от COVID-19 пожилых москвичей

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Почти 175 тыс. жителей Москвы старше 60 лет сделали прививку от коронавируса, сообщили РБК в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

«В столице прививку от коронавирусной инфекции сделали почти 175 тыс. жителей старше 60 лет. Хочется отметить, что они и сами осознают риски и идут на вакцинацию очень активно. Более 50% всех провакцинированных в Москве приходится на жителей именно этой возрастной группы», — сказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В середине января Ракова говорила, что доля привившихся пожилых составляет более 40% всех вакцинированных.

Масштабная вакцинация стартовала в Москве 5 декабря 2020 года. Минздрав одобрил применение прививки от коронавируса для пожилых 26 декабря. Люди старше 60 лет получили право на вакцинацию 28 декабря.