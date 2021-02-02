В Кремле заявили, что Путин не следит за заседанием суда по Навальному

Дмитрий Песков (Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press)

Президент России Владимир Путин не следит за ходом рассмотрения судом вопроса о замене оппозиционеру Алексею Навальному условного наказания на реальный срок лишения свободы. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, Владимир Путин не следит за ходом этого процесса», — сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос. По его словам, Путин сейчас готовится к встрече с лауреатами конкурса «Учитель года».

Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево. Туда он прилетел из Германии, где с августа проходил лечение и реабилитацию после отравления. Федеральная служба исполнения наказаний обвиняет оппозиционера в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Заседание суда, на котором рассматривается вопрос о замене Навальному условного срока на реальный, проходит в Мосгорсуде 2 февраля.

По делу «Ив Роше» Навальный был осужден в декабре 2014 года на три с половиной года условно. Он не признал свою вину, назвав происходящее политическим преследованием. Испытательный срок истекал в конце 2019 года, но позже его продлили еще на год — до 30 декабря 2020 года.