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Отравление Навального ,  
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В Кремле заявили, что Путин не следит за заседанием суда по Навальному

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press)

Президент России Владимир Путин не следит за ходом рассмотрения судом вопроса о замене оппозиционеру Алексею Навальному условного наказания на реальный срок лишения свободы. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, Владимир Путин не следит за ходом этого процесса», — сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос. По его словам, Путин сейчас готовится к встрече с лауреатами конкурса «Учитель года».

Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево. Туда он прилетел из Германии, где с августа проходил лечение и реабилитацию после отравления. Федеральная служба исполнения наказаний обвиняет оппозиционера в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Заседание суда, на котором рассматривается вопрос о замене Навальному условного срока на реальный, проходит в Мосгорсуде 2 февраля.

Суд по делу Навального. Главное
Политика
Алексей Навальный

По делу «Ив Роше» Навальный был осужден в декабре 2014 года на три с половиной года условно. Он не признал свою вину, назвав происходящее политическим преследованием. Испытательный срок истекал в конце 2019 года, но позже его продлили еще на год — до 30 декабря 2020 года.

В России 23 и 31 января прошли несогласованные с властями акции протеста в поддержку Навального. По данным «ОВД-Инфо», в ходе акций 23 января по всей стране были задержаны более 4 тыс. человек, после акций 31 января — более 5 тыс. МВД не приводило данных об общем числе задержанных на несогласованных протестах.

Во вторник, 2 февраля у Мосгорсуда также начались задержания. По данным «ОВД-Инфо», на 13:30 мск полиция задержала более 230 человек.

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