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Политика ,  
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В МВД заявили о доставке всех арестованных 31 января в места содержания

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Пресс-служба ГУ МВД сообщила, что все участники несогласованной акции 31 января, которые были арестованы по решению суда, «размещены по местам содержания, обеспечены питьем и горячим питанием».

При этом в ведомстве заявили, что дадут оценку того, как проходила «процедура оформления граждан в специализированное учреждение».

Сообщение ГУ МВД появилось спустя несколько часов после публикации в Сети видеообращения группы людей, находившейся в автозаке. Они утверждали, что были задержаны 31 января и в течение более 40 часов находились в автобусах возле спецприемника в деревне Сахарово (в Новой Москве). По их словам, людей не выпускали в туалет, им не давали воды, вынуждали ночью стоять в переполненных автозаках.

В СПЧ пообещали выяснить причину содержания людей в автозаках 40 часов
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Фото:Илья Афанасьев / ОВД Инфо / Telegram

Позже глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил на пресс-конференции в Москве, что, по его информации, люди действительно ночью находились в автобусах, потому что спецприемник не готов был их принять. «По нашему сигналу, по сигналу СПЧ, будет проведена служебная проверка», — заявил он.

По последней информации «ОВД-Инфо», по всей стране после несогласованных акций 31 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального были задержаны более 5700 человек. Больше всего людей задержали в Москве (более 1900) и Санкт-Петербурге (более 1300). Более 100 человек были задержаны в Нижнем Новгороде, Красноярске, Казани, Твери, Владивостоке, Воронеже и Новосибирске.

Акция протеста в Москве в поддержку Навального. Фоторепортаж
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В столичном главке МВД сообщили, что в несанкционированной акции протеста в Москве 31 января приняли участие 2 тыс. человек. При этом политолог Екатерина Шульман оценила количество протестующих в Москве в 6–8 тыс.

ГУ МВД по Москве автозак
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В Москве протестующие закидали снежками автозаки
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