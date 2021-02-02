В МВД заявили о доставке всех арестованных 31 января в места содержания

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Пресс-служба ГУ МВД сообщила, что все участники несогласованной акции 31 января, которые были арестованы по решению суда, «размещены по местам содержания, обеспечены питьем и горячим питанием».

При этом в ведомстве заявили, что дадут оценку того, как проходила «процедура оформления граждан в специализированное учреждение».

Сообщение ГУ МВД появилось спустя несколько часов после публикации в Сети видеообращения группы людей, находившейся в автозаке. Они утверждали, что были задержаны 31 января и в течение более 40 часов находились в автобусах возле спецприемника в деревне Сахарово (в Новой Москве). По их словам, людей не выпускали в туалет, им не давали воды, вынуждали ночью стоять в переполненных автозаках.

Позже глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил на пресс-конференции в Москве, что, по его информации, люди действительно ночью находились в автобусах, потому что спецприемник не готов был их принять. «По нашему сигналу, по сигналу СПЧ, будет проведена служебная проверка», — заявил он.